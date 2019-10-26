Президент Владимир Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти.
Соответствующий указ № 769/2019 от 25 октября обнародовали на сайте президента.
«Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству», — сказано в документе.
Нечитайло с июня 2016 является послом Украины в Малайзии.
Восточный Тимор — страна в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную половину острова Тимор.
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