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Президент Владимир Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти.

Соответствующий указ № 769/2019 от 25 октября обнародовали на сайте президента.

«Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству», — сказано в документе.

Нечитайло с июня 2016 является послом Украины в Малайзии.

Восточный Тимор — страна в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную половину острова Тимор.
ForUm

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