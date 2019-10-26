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Вечером 25 октября в Днепропетровской области из-за неисправного клапана в автоцистерне произошла утечка азота. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 22:00 они получили информацию об утечке азота вблизи города Павлоград. Сообщалось, что утечка произошла из-за неисправного клапана емкости, находящейся на автомобиле «КамАЗ».

Отмечается, что в 22:37 спасатели совместно с водителем автомобиля устранили неисправность избыточного клапана и устранили испарение азота. В результате чрезвычайного происшествия жертвы и пострадавшие не были обнаружены.
ForUm

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