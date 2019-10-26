Министерство транспорта США приостановило авиаперелеты между международными аэропортами США и Кубы. Исключение сделано для Аэропорта имени Хосе Марти в Гаване. Об этом сообщает Голос Америки.

В заявлении министерства, этот шаг сделан для того, чтобы «предотвратить получение кубинским режимом выгод от использования воздушных путешествий»: «правящий Кубой режим использует их для финансирования продолжающихся репрессий кубинского народа и поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле».

Американским авиакомпаниям предоставлено срок в 45 дней для прекращения полетов. Отмечено, что в настоящее время полеты происходят в девять кубинских аэропортов.

Напомним, недавно Куба избрала президента.