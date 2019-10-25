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Вчера, 24 октября, в Киеве на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц забросала камни автобусы, перевозившие футбольных болельщиков, сообщает пресс-служба столичной полиции.

При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
ForUm

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