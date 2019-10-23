США снимают санкции против Турции, введенные за вторжение турецких войск на северо-восток Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Русская служба ВВС.

Решение последовало за остановкой турецкой операции «Источник мира», об этом президенты Турции и России договорились в Сочи во вторник.

Турецкое наступление было объявлено вскоре после того, как Трамп решил вывести американские войска из Сирии.

«Пусть кто-то другой воюет за эти окровавленные пески», - сказал тогда Трамп на брифинге в Белом доме.

Санкции были введены 14 октября в ответ на операцию Турции против сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. Целью операции было создание «зоны безопасности» в 30 км по периметру турецко-сирийской границы.

Курдские отряды в Сирии были ключевыми союзниками США в борьбе с террористами ИГ.

Трампа обвинили в предательстве курдов, его раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая самых преданных его союзников.

В среду Трамп заявил, что решил оставить небольшой контингент в Сирии, чтобы охранять нефтяные месторождения.

Он также потребовал от официальной Анкары задержать находящихся на свободе боевиков ИГ и не допустить возрождения «халифата ИГ» в Сирии.