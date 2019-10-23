В Закарпатской области прошел благотворительный фестиваль, на котором было собрано более 43 тыс гривен.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Мукачевской епархии, в городе Иршава Украинская Православная Церковь провела благотворительный фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь!».

Открыл фестиваль митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. В концерте приняли участие как церковные, так и светские коллективы края.

Как сообщил руководитель Иршавского молодёжного братства и отдела под делам молодёжи Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк), собранные в рамках концерта средства были переданы на лечение больным детям.

«Первую часть конвертов мы передали больным, которые проходят лечение на стационаре в областной детской больнице, другие — вручили онкобольным деткам, проживающим в Иршаве и Иршавском районе, а также передали средства волонтёру, который перечислит их для Васи Легача — ребёнка, который борется с болезнью, проходя лечение в клинике в Стамбуле», —рассказал священник.