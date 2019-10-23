Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента «тройными слухами» и настаивает на том, что президент Дональд Трамп не сделал ничего плохого.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем в комментарии корреспонденту радиостанции NPR, сообщает Укринформ.

«Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, которые ведут войну с Конституцией. Не было никакого quid pro quo (услуга за услугу. - Ред.). Сегодня были только тройные слухи», - отметила Гришем.

Как сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе заявил что президент США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности.