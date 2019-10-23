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В Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии 22 октября состоялось открытие выставки, посвященной 30-летию возрождения Киевских духовных школ и святым новопрославленным ректорам Киевской духовной академии.

Фото: Выставка в КДАиС / kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт  КДАиС, «среди экспонатов личные вещи святого Александра Глаголева, принадлежащие его семье; расписания занятий дореволюционной академии; выпускные альбомы с фото новопрославленных святых - святителя Василия (Богдашевского), святителя Сильвестра (Малеванского) и священномученика Александра Глаголева».

Как отметили организаторы выставки, в экспозиции представлены личные вещи ректоров Киевской духовной академии и семинарии, ордена, кресты и облачения, конспекты преподавателей и студентов.

Выставка находится в 63 корпусе Киево-Печерской лавры. Вход свободный.
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