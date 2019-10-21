18 октября одесский суд приговорил к 9 годам тюрьмы, владельца затонувшего в 2015 году катера «Иволга» Александра Кнышова, сообщает Судебная власть Украины.

Суд признал Кнышова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.

Напомним, 17 октября 2015 года возле Затоки Одесской области затонул прогулочный катер «Иволга». Во время аварии на судне находилось 44 человека. Погибли 19 человек, пропали без вести (ориентировочно) 3 человека. Всего спасены 22 человека.