На Святой Горе Афон безопасность Патриарха Варфоломея обеспечивают спецгруппа полиции борьбе с преступностью.

Фото: Vimaorthodoxias

Греческий ресурс «Vimaorthodoxias» сообщил, что безопасность перемещения и проживания патриарха Варфоломея на Афоне обеспечивают 100 полицейских, в том числе группа полиции Греции по пресечению и предупреждению преступности (ΟΠΚΕ) и специально обученные собаки.

Журналисты издания назвали меры безопасности «драконовскими».

Как сообщалось, 19-22 октября Патриарх Варфоломей посещает Афон, участвует в праздновании 200-летия со дня освящения Кафоликона монастыря Ксенофонт. Афониты опасаются, что вместе с Константинопольским Патриархом на Афон может прибыть и глава ПЦУ Епифаний Думенко.