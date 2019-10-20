Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Так, в полицию поступило сообщение о семейной драке — по данным полиции, 33-летний мужчина разбил в доме мебель, спровоцировал ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

После объявления плана-перехвата правоохранители нашли мужчину и задержали его.

«Постепенно задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину — задержанный умер», — утверждают в полиции.

Об инциденте сообщили в прокуратуру и Держбюро расследований.

«Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) и статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.