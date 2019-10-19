«Главная цель — показать обществу, что торговля людьми до сих пор есть. Миллиарды долларов зарабатывают на торговле людьми. Каждый пятый украинец находится в зоне риска. За годы независимости более 230 000 человек попали в рабство. Самая распространенная форма для украинцев — трудовое рабство», — говорят организаторы.
Всего в Украине мирные акции ко Дню борьбы с торговлей людьми состоялись в 18 городах. 19 октября происходит финальное для 2019 года Шествие в Киеве.
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