На Донбассе боевики обстреляли Золотое из минометов и Зайцево из гранатометов в субботу, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, с начала суток и по состоянию на 12 600 зафиксировано четыре вражеских обстрелов.

«Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении. Уже с первых часов новых суток противник ударил из минометов по защитникам н.п. Золотое-4. Огневой налет, зафиксированный в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес по направлению н.п. Золотое-5. В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза», - указано в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из дежурных огневых средств. В остальных случаях наши защитники оружие не применяли.

«Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет», - сообщили в Минобороны.