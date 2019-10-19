Госдепартамент США завершил внутреннее расследование в отношении переписки бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, которое длилось три года.

Об этом сообщает AP.

Во время расследования изучили 33 000 писем и не нашли «убедительных доказательств систематических, осознанных нарушений обращения с секретной информацией».

Однако зафиксирован 91 случай, когда секретная информация отправлялась на личный электронный адрес Клинтон. Установлены 38 сотрудников, которые ответственны за это, тем из них, кто до сих пор находится на службе, грозят дисциплинарные меры.

В 2015 году ФБР узнало, что Хиллари Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.

Тогдашний глава ФБР Джеймс Коми резко раскритиковал Клинтон за ее «крайне небрежное» поведение, но не увидел никаких доказательств преступных намерений.

В ноябре 2016 года Коми заявлял, что ФБР не будет возобновлять расследование по делу об электронной переписке Клинтон.