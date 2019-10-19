Госдепартамент США завершил внутреннее расследование в отношении переписки бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, которое длилось три года.
Об этом сообщает AP.
Во время расследования изучили 33 000 писем и не нашли «убедительных доказательств систематических, осознанных нарушений обращения с секретной информацией».
Тогдашний глава ФБР Джеймс Коми резко раскритиковал Клинтон за ее «крайне небрежное» поведение, но не увидел никаких доказательств преступных намерений.
В ноябре 2016 года Коми заявлял, что ФБР не будет возобновлять расследование по делу об электронной переписке Клинтон.
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