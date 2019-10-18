Православная Церковь Украины разместила на сайте Житомирско-Овручской епархии объявление о наборе священнослужителей.
Фото: Телеграм-канал «Пастырь & Паства»
В частности на сайте епархии появилось сообщение о «наборе желающих принять священный сан».
Кроме того, руководство епархии организовывает экстренные курсы для желающих стать священниками ПЦУ.
Однако, видимо, информация, размещенная на сайте не привлекла к себе должного внимания.
Поэтому ПЦУ в Житомире решила набирать штат священников просто с улицы.
Объявления появились на столбах города.
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