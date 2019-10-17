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На Винниччине возле села Уланов 16 октября священники УПЦ освятили памятник летчикам, которые погибли в здесь в 2018 году.

Фото: Виннийкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, священники совершили панихиду.

Прихожане храма в честь Вознесения Господня села Уланов вместе с настоятелем протоиереем Ярославом Никитиным присутствовали на открытии памятника, возложили цветы и помолились о погибших летчиках.

На место катастрофы прибыли командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс, глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, представители духовенства, делегация американских военнослужащих, офицеры Воздушных сил ВСУ, военнослужащие авиационных бригад и частей обеспечения, а также жители села Уланов.

Как сообщалось, 16 октября 2018 года во время международных учений «Чистое небо» в результате авиакатастрофы погибли двое пилотов: заместитель командира - начальник авиации Воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко и летчик 194-й эскадрильи ВВС национальной гвардии Калифорнии подполковник Сет Неринг.
ForUm

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