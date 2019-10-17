Президент США Дональд Трамп назвал Курдскую рабочую партию (КРП) большей угрозой, нежели террористическая группировка «Исламское государство». Это заявление Трамп сделал в Белом доме в среду, 16 октября, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает DW.

«КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже в отношении террора и во многих отношениях - большая террористическая угроза, нежели ИГ», - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что даже террористы из ИГ «уважают» представителей КРП, поскольку те так же «жестки» или даже еще «жестче», чем боевики ИГ.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.