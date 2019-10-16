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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что откажется встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, который отправляется в Турцию, чтобы убедить его прекратить наступление в Сирии.

Об этом он заявил телеканалу Sky News, сообщает Европейская правда.

«Я не собираюсь с ними (с американской делегацией) разговаривать. Они будут разговаривать со своими коллегами. Когда Трамп приедет сюда, я буду говорить», - заявил он в комментарии телеканалу.

Во вторник офис вице-президента США объявил, что в среду Пенс возглавит делегацию США, которая отправится в Турцию. В состав делегации должны войти госсекретарь США Майка Помпео, советник по национальной безопасности Трампа Роберт О'Брайен и специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Во вторник Эрдоган пообещал, что не объявит о прекращении огня на северо-востоке Сирии, а в среду заявил, что наступление завершится, только если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной «безопасной зоны».

США на днях объявили санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что повысит пошлины на импорт турецкой стали и отменяет переговоры о торговом соглашении на 100 млрд долларов.

Эрдоган говорит, что не остановится даже, несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.
ForUm

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