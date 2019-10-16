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В дни, когда вспоминается 76-летие освобождения Запорожья, клирики Покровского собора иерей Павел Фетисов и диакон Николай Поляков посетили ветеранов Второй мировой войны.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, священнослужители поздравили ветеранов с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и с годовщиной освобождения города. Они пожелали ветеранам помощи Божией и укрепления душевных и телесных сил, и вручили продовольственные наборы и комплекты постельного белья, приобретенные общинной архиерейского собора.

Также в Запорожской области по рассказам старожилов были найдены могилы воинов в селах Благовещенка и Укромное, и установлены их имена и фамилии. Могилы были облагорожены и на них установлены памятники. Настоятель храма святителя Иоанна архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского села Московки Вольнянского благочиния иерей Вячеслав Рябчун совместно с представителями сельского совета и жителями сел почтили память погибших воинов на их могилах.

*** 14 октября 1943 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, город Запорожье был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.
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