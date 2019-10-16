В неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей представители самопровозглашенных «республик» проводят перепись среди гражданского населения, говорится в отчете СММ ОБСЕ на Донбассе за 15 октября.

«14 октября 12 человек из неподконтрольных правительству районов Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения. В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями», - говорится в сообщении.

По данным местных жителей, перепись населения была хорошо анонсирована в СМИ, а также через систему SMS-сообщений.

В тот же день в н.п. Голубовка, в 51 км к западу от Луганска, и н.п. Лозовский в 32км к западу от Луганска, двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи.

Ранее сообщалось, в ОРДЛО российские оккупационные администрации начали так называемую «перепись населения» с 1 октября. По данным разведки, перепись охватывает граждан, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях.