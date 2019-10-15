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Патриарх Варфоломей имеет право давать автокефалию только тем епархиям, которые находятся под его юрисдикцией.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом сказал митрополит Кифирский Серафим, сообщают «РИА Новости».

Он обратил внимание, что ни одна из поместных Церквей не признает автокефальную Церковь Украины и считает единственной канонической Церковью ту, которую возглавляет Митрополит Онуфрий.

По словам владыки Серафима, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой Церкви. Он сообщил, что против принятия решения были и не выступавшие на соборе митрополиты.

«К сожалению, общественность получила недостоверные новости и информацию о том, что только семь митрополитов были не согласны с признанием новой автокефалии, а все остальные выступили за него. Это большая ошибка, и я хочу верить, что это было не целенаправленно, а из-за недосмотра. Потому что большинство присутствующих не брали слова, но это, как мы знаем, не означает, что они являются сторонниками новой автокефалии», - написал митрополит Кифирский на сайте своей митрополии.
ForUm

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