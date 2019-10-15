Президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны - из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Об этом официально сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.

«В пятницу США заявили о намерении отреагировать на одностороннее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить это наступление», - заявил глава Госдепартамента.

Он уточнил, что глава Белого дома наделяет минфин и Госдеп полномочиями «рассматривать и вводить санкции против лиц, субъектов или правительственных чиновников Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданским лицам или приводят к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

По словам Помпео, согласно указу под санкции уже попали трое высокопоставленных чиновников Турции, а также министерство энергетики и министерство обороны».

Госсекретарь подчеркнул, что действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Если турецкая операция продлится, это усилит гуманитарный кризис и может иметь катастрофические последствия.

«Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии», - добавил Помпео.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.