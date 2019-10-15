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Президент США Дональд Трамп предложил защищать курдов в Сирии России, Китаю или Наполеону Бонапарту. Американский лидер написал соответствующий пост в Twitter, передает УНИАН.

Президент сообщил, что любой, кто хочет помочь курдам, может заняться этим. «Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — высказался Трамп.

Трамп также сообщил, что США уже вывели войска из Сирии после победы над «Исламским государством».

«Американские военные не смогут помочь курдам, потому что находятся за 7 тысяч миль от происходящего», — написал президент Соединенных Штатов.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 
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