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Александр Усик (17-0, 13 КО) в Чикаго провел свой дебютный бой в супертяжелом весе. Украинский боксер выиграл у американца Чазза Уизерспуна  (38-4, 29 КО).

Бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой Усика. Украинец доминировал в ринге в каждом раунде, а в седьмом забросал соперника ударами. Уизерспун выстоял, но затем отказался выходить на восьмой раунд, сообщает УНИАН.

Для Усика эта победа стала семнадцатой на профи-ринге в семнадцати боях. В тринадцатый раз в карьере украинец выиграл досрочно.

Напомним, изначально соперником Усика должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, однако он попался на допинге. В итоге за четыре дня до боя заменить Спонга согласился Уизерспун. Уже в следующем бою Усик имеет шансы побороться за чемпионский пояс - украинец является обязательным претендентом на титул по версии WBO.
 
ForUm

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