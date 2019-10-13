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В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина. Об этом сообщает УНИАН  со ссылкой на CBS SF.

46-летний Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром в четверг, 10 октября. Он является одним из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых - бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас, которых арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона, а также Дэвид Коррейя.

По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально Кукушкин предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско.

Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу. Ожидается, что Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева.

10 сентября бизнесменов Игоря Фурмана и Льва Парнаса арестовали в аэропорту Даллеса.
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