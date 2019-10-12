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В Украине 12-15 октября сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что несколько дней в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в субботу, 12 октября, погода в Украине будет без осадков, температура +22. Как сообщают синоптики, 12 октября в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в западных областях ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью ожидается до +8 градусов, а днем от +13 до +18. В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +22 градусов.
ForUm

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