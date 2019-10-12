В американском штате Калифорния из-за масштабных лесных пожаров на территории штата эвакуировали более 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в результате лесного пожара погиб один человек, у которого случился сердечный приступ.

Агентство уточняет, что пламя вспыхнуло в ночь на четверг, 10 октября, и к полудню пятницы охватило около 7500 акров земли (более 30 квадратных километров), «превратившись в самый большой и свирепый природный пожар в Южной Калифорнии».

Огонь быстро распространился из-за сухой погоды и ветра.

Большая часть штата осталась без света — от электроснабжения отключили 20 тысяч помещений в Лос-Анджелесе и графствах Сан-Бернандино и Керг. Подачу тока также прекратили на север штата и в части Сан-Франциско.

Агентство сообщает, что в пригороде Лос-Анджелеса огонь уничтожил городок из домов на колесах. Десятки людей пострадали.