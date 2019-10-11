Адвокаты ключевого свидетеля в расследовании по импичменту президента США, американского посла при ЕС Гордона Сондленда, официально подтвердили, что он выступит на слушаниях в Конгрессе в следующий четверг.

Об этом сообщило в пятницу издание The Hill, передает Укринформ.

Несмотря на указание Государственного департамента не давать показаний (в расследовании Палаты представителей. - Ред.), посол Сондленд выполнит повестку Комитетов и намерен дать показания в следующий четверг», - говорится в сообщении адвокатов Роберта Лускина и Кваме Мэнли.

Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что Сондленд может дать показания в среду, однако официального подтверждения не было.

Посол США при ЕС был готов прийти на слушания еще на этой неделе, но Государственный департамент выступил с категорическим отказом. В то же время Белый дом заявил, что больше не будет сотрудничать с расследованием об импичменте.

Адвокаты Сондленда сообщили, что он не имеет полномочий предоставлять документы, связанные с его служебными обязанностями посла, которые требовали комитеты.

«Согласно федеральному закону и правилам, только Государственный департамент имеет полномочия предоставлять такие документы, и посол Сондленд надеется, что материалы будут переданы Комитетам до его показаний в четверг», - заявили юристы.

Напомним, ранее Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.