Адвокаты ключевого свидетеля в расследовании по импичменту президента США, американского посла при ЕС Гордона Сондленда, официально подтвердили, что он выступит на слушаниях в Конгрессе в следующий четверг.
Об этом сообщило в пятницу издание The Hill, передает Укринформ.
Несмотря на указание Государственного департамента не давать показаний (в расследовании Палаты представителей. - Ред.), посол Сондленд выполнит повестку Комитетов и намерен дать показания в следующий четверг», - говорится в сообщении адвокатов Роберта Лускина и Кваме Мэнли.
Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что Сондленд может дать показания в среду, однако официального подтверждения не было.
Посол США при ЕС был готов прийти на слушания еще на этой неделе, но Государственный департамент выступил с категорическим отказом. В то же время Белый дом заявил, что больше не будет сотрудничать с расследованием об импичменте.
Адвокаты Сондленда сообщили, что он не имеет полномочий предоставлять документы, связанные с его служебными обязанностями посла, которые требовали комитеты.
«Согласно федеральному закону и правилам, только Государственный департамент имеет полномочия предоставлять такие документы, и посол Сондленд надеется, что материалы будут переданы Комитетам до его показаний в четверг», - заявили юристы.
Напомним, ранее Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.
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