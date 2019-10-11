Пять человек пострадали в результате резни в торговом центре Арндале в центре Манчестера. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Полиция заявила, что пока не было никаких сообщений о погибших. Пять пострадавших госпитализировали. Торговый центр эвакуирован, движение трамваев на площади у входа в ТЦ остановлено.

Учитывая место инцидента и его природу, расследование ведут офицеры контртеррористического подразделения полиции.

«На этих ранних стадиях мы беспристрастно думаем о мотивах этого ужасного инцидента и обстоятельствах», - сообщила полиция Манчестера в своем заявлении.

По подозрению в серьезном нападении задержан мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он остается под стражей для допроса.

Очевидец, работник местного магазина, сообщил, что нападавший бегал с ножом, бросаясь на людей. Он отметил, что атака произошла на первом этаже центра.