Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны на востоке Украины, а вопрос возвращения временно оккупированного Крыма будет следующим вызовом. Об этом он сказал в Одессе во время выступления перед военнослужащими и ветеранами АТО/ООС на торжествах, посвященных Дню защитника Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия - 24 часа в сутки», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что его позиция в вопросе достижения мира на востоке страны неизменна и она совпадает с позицией украинского народа. «Донбасс - это Украина. И там должен царить мир. Предстоит полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление наблюдения за государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей», - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос временно оккупированного Крыма не остается без внимания.

«Мы не забываем и никогда не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом», - заявил президент.

«Поверьте, я уже имею аллергию на слово «капитуляция». И хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет. Это - не про меня. И это - не об Украине», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что своеобразный фундамент, который усилит украинскую позицию, составляют грамотная и взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики и обеспечение благосостояния граждан Украины.

«Монолитным этот фундамент может сделать только одно - сплоченность и единство всех украинцев. Для нашей главной цели - восстановления территориальной целостности и рождения состоятельной и сильной Украины. Страны, где счастливо и свободно будут жить наши дети и внуки. Вот это и является нашим главным национальным интересом», - подчеркнул президент.

По его словам, активные меры, направленные на реализацию вышеуказанного, закладываются в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.