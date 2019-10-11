Во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге, на которое приглашен министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко, европейская сторона рассчитывает услышать от Украины оценку текущей ситуации на Донбассе и видение усилий по мирному урегулированию.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в пятницу в Брюсселе, отвечая на вопрос относительно возможного расширения участия ЕС в процессах урегулирования, в частности в организации выборов или в наблюдении за выводом иностранных войск с ныне оккупированных территорий Донбасса, сообщает Укринформ.

«ЕС уже участвует в этих процессах. Мы поддерживаем СММ ОБСЕ, как финансово, так и персоналом. Это уместно. Потому что «формула Штайнмайера» - это только один пункт (урегулирование), кроме него существуют другие элементы. Среди них - вопрос украинского контроля над границей и доступа Миссии (ОБСЕ) к нему, вопросы устойчивого прекращения огня и разведения войск. Когда все это будет имплементироваться, мы будем продвигаться дальше с оказанием помощи регионам Донбасса», - отметил представитель ЕС.

Он отметил, что европейским министрам будет очень интересно услышать мнение Украины, а также получить анализ текущей ситуации вокруг урегулирования от стран-участниц «нормандского процесса».

«После выполнения этих мероприятий мы, европейская сторона, готовы делать больше - как в сфере экономики, так и в измерении мониторинга и наблюдения. Но и в настоящее время мы делаем много в этом смысле », - отметил высокопоставленный представитель ЕС.

Он напомнил, что во время встречи с украинским коллегой в Люксембурге европейские министры иностранных дел обсудят широкий круг вопросов, связанных с введением реформ в стране, на развитие «добрых» договоренностей, которые были достигнуты во время саммита ЕС-Украина в июле этого года.

«После этого (саммита) состоялся целый ряд важных визитов, например, вице-премьер Украины был здесь, в Брюсселе для обсуждения всего спектра контактов между нами. У нас есть в Украине наша совещательная миссия, которая работает над реформой сектора гражданской безопасности, и можно ожидать, что эти вопросы также будут темой для дискуссии в Люксембурге», - сказал представитель ЕС.