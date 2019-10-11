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Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.

Об этом говорится в совместном письме глав комитетов по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингса, которые ведут расследование Палаты представителей, опубликованном на сайте комитета палаты представителей, сообщает Укринформ.

«В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания Президента США к Президенту Украины», — отмечается в обращении.

«Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (Нафтогаз Украины — Ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года», - отмечается в письме.

Демократов также интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов правления Нафтогаза.

Министра энергетики США просят рассказать Конгрессу о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Крайний срок предоставления документов - 18 октября.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева.

10 сентября бизнесменов Игоря Фурмана и Льва Парнаса арестовали в аэропорту Даллеса.
ForUm

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