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В Винницкой области в Иоанно-Богословском Лемешевском мужском монастыре, 9 октября, верующие Украинской Православной Церкви отметили 20-летие основания обители.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и архиепископ Городницкий Александр совершили Божественную литургию в монастыре.

Владыкам сослужили священники Винницкой епархии, братия монастыря и гости в священном сане.

В завершение богослужения состоялся многолюдный крестный ход. Затем митрополит Варсонофий поздравил настоятеля монастыря архимандрита Марка (Барановского), братию и прихожан с 20-летием основания обители, и наградил насельников благословенными грамотами.
ForUm

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