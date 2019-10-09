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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о «худшем финансовом кризисе в ООН за десятилетия», из-за которого сотрудники организаций могут не получить зарплату уже в ноябре.

Об этом он заявил, выступая на бюджетном комитете Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«ООН рискует истощить свои запасы ликвидности до конца месяца и не выплачивать зарплаты персоналу и поставщикам», - сказал Гутерреш, предупреждая о «худшем денежном кризисе, с которым ООН столкнулась почти что за десятилетие».

По состоянию на конец сентября ООН ушла в минус на $230 млн. Связано это с задержанием государствами-членами взносов в бюджет.

Всего в должниках числятся 64 страны. Публично ООН не публикует их список, однако источники издания сообщили, что основными должниками являются США, Бразилия, Аргентина, Мексика и Иран. Взносы также задерживают Венесуэла, Северная Корея, Южная Корея, Демократическая Республика Конго, Израиль и Саудовская Аравия.

Как отметил генсек организации, если бы ООН не взяла на себя инициативу по сокращению расходов с начала года, до октября дыра в бюджете была бы еще больше (около $600 млн) и могла бы повлиять на проведение Генеральной Ассамблеи в прошлом месяце.
ForUm

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