также в разделеМир
ПАСЕ обвинила российского депутата в нарушении конфиденциальности 12
NYT: В Европе действует сверхсекретное подразделение ГРУ РФ 52
Гутерреш заявил о самом масштабном финансовом кризисе в ООН 35
Трамп призвал Хиллари Клинтон баллотироваться в президенты 26
Госдеп запретил послу США в ЕС давать показания по импичменту Трампа 56
В Анкаре ответили на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции 56
Нобелевку по физике присудили за революционные открытия в астрономии 25
Трамп угрожает уничтожить экономику Турции 45
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине 21
США не будут участвовать в операции Турции на севере Сирии 25
В Португалии на выборах победила Соцпартия 22
КНДР поставила условия США для продолжения переговоров 42
Трамп не хочет, чтобы импичмент стал «темным пятном в его биографии» 60
В Австралии парень убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня 37
Губернатор Багдада уволен в связи с беспорядками 28
Стрельба в Канзасе: мужчина расстрелял 9 человек в баре, четверо погибших 79
Протесты в Гонконге: полиция вновь применила слезоточивый газ 24
Сотрудники ФБР допросили в США депутата Госдумы 54

Администрация президента США отказалась сотрудничать с Палатой представителей в расследовании относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

«Белый дом заявил во вторник, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента, инициированного демократами. Это усиливает напряженность между законодательной и исполнительной ветвями власти на фоне возмущений демократов, что администрация Трампа препятствует их следственным действиям», - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что личный адвокат президента США Рудольф Джулиани во вторник также подчеркнул, что не будет сотрудничать со следствием в Палате представителей. По его словам, он не представляет, что кто-то из действующей администрации появится на слушаниях в Конгрессе.

Напомним, Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
20
Теги