Администрация президента США отказалась сотрудничать с Палатой представителей в расследовании относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

«Белый дом заявил во вторник, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента, инициированного демократами. Это усиливает напряженность между законодательной и исполнительной ветвями власти на фоне возмущений демократов, что администрация Трампа препятствует их следственным действиям», - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что личный адвокат президента США Рудольф Джулиани во вторник также подчеркнул, что не будет сотрудничать со следствием в Палате представителей. По его словам, он не представляет, что кто-то из действующей администрации появится на слушаниях в Конгрессе.

Напомним, Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.