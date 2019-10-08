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В Запорожье 13 октября, в канун праздника Покрова Божией Матери, состоится крестный ход с иконой святого апостола Андрея Первозванного.

Фото: actual.today

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин.

Крестный ход с иконой апостола Андрея Первозванного начнется в 15.00 от Андреевского кафедрального собора и пройдет до Покровского архиерейского собора.

Сообщается, что крестный ход пройдет по улицам Моторостроителей, Красной, Железнодорожной, Троицкой и окончится на проспекте Соборном, 37 – возле кафедрального собора.

По окончании хода, в Покровском архиерейском соборе состоится молебен по случаю освобождения города Запорожья от фашистских захватчиков.

Также в честь праздника в Покровский собор будут привезены мощи священноисповедника Феодосия Мелитопольского.
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