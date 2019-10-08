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Курсовые колебания на валютном рынке являются нормальным явлением в условиях режима гибкого курсообразования. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины со ссылкой на слова руководителя проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари, передает УНИАН.

По его словам, курс гривни формируется под действием рыночных факторов и в зависимости от баланса спроса на валюту и ее предложения. «Национальный банк не устанавливает курс гриивн, его формирует рынок. Национальный банк только рассчитывает официальный курс гривни на основе всех сделок, совершенных на межбанковском валютном рынке на протяжении торгового дня», - отмечается в сообщении.

Как пояснили в НБУ, в течение последних месяцев укрепление гривни было связано с двумя новыми фундаментальными факторами - устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

«Никто не может с уверенностью сказать, каким будет курс гривни завтра. Предложение и спрос на валюту каждый день разные. Различными могут быть также настроения покупателей и продавцов валюты», - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что прогнозирование курса «на завтра» не имеет смысла, но в долгосрочной перспективе динамика курса определяется общим состоянием дел в экономике.

Также в Нацбанке сообщили, что курс, который закладывается в государственный бюджет, не является ориентиром для регулятора и представляет собой расчетный показатель, необходимый для расчета доходов и расходов государственного бюджета, в то время как реальный курс может отклоняться как в одну, так и в другую сторону.
ForUm

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