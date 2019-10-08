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В Киеве к концу следующего года при всех женских консультациях создадут кабинеты доабортного консультирования.

Фото: Фома

Об этом на международной конференции «Аборт — взгляд по-новому. Концепция комплексной поддержки кризисных беременных», прошедшей в киевском Голосеевском монастыре сказал лидер движения «Pro-life Украина» Александра Еруха, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Проблема в том, что сегодня большое количество абортов совершается в частных клиниках. Кроме того, многие женщины, используя спирали или противозачаточные препараты, не знают, что гормональная контрацепция может иметь абортивный эффект», — сказал Александр Ерух.

По словам лидера движения «Pro-life Украина», одной из задач конференции является обучение гинекологов и психологов тому, как правильно проводить беседы с женщинами при незапланированных беременностях. Сегодня усилиями движения в Киеве открыто восемь кабинетов доабортного консультирования. Примерно 20% прошедших в них консультацию женщин сохраняют беременность.

«При проведении таких консультаций по всей Украине это будет означать прибавление к населению от 30-ти до 40 тысяч человек в год. Так что в нашей деятельности должно быть заинтересовано и государство», — сказал он.

В следующем году планируется открытие таких кабинетов ещё при десяти женских консультациях. «Таким образом, к концу следующего года кабинеты будут действовать при всех женских консультациях Киева», — поделился Александр Ерух.

Ещё одно направление деятельности организации — просветительское. За девять месяцев в столичных вузах было прочитано 60 лекций в поддержку традиционных семейных ценностей, о внутриутробном развитии ребёнка и вреде абортов. Слушателями стали около 1,5 тысячи студентов. Также было создано шесть тематических видеороликов. Планируется проведение конференции, посвященной демографической ситуации в Украине.

В ближайшее время будет открыт благотворительный фонд «Жизнь», одним из приоритетных направлений деятельности которого будет защита жизни нерожденных детей. Фонд будет сотрудничать с движением «Pro-life Украина».
ForUm

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