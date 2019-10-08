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В Киево-Печерской лавре 12 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, откроется православная выставка-ярмарка «Покровская».

Фото: lavra.ua

Выставка будет проходить в крытом переходе к Ближним пещерам и на дороге, ведущей к Дальним пещерам на территории Нижней лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения на аудио- и видеоносителях, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другое.

Также можно заказать поминовение о здравии и об упокоении в монастырях — участниках мероприятия.

Выставка будет открыта с 09.00 до 19.00 с 12 до 20 октября. Вход свободный.
ForUm

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