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В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от «переселенцев» деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого «клиента» на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений.

Из-за противоправной сделки чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса. В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух «траншей» неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице госбанка подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленницы происходила совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Напомним, что обязательная периодическая личная идентификация внутренне перемещенных лиц, получающих пенсионные выплаты на банковские карточки, предусмотрена действующим законодательством для гарантированного получения ими пенсии и обеспечения надлежащего уровня финансовой безопасности платежных операций с такими средствами.
ForUm

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