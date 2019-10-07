Материнство является Божиим даром, а рождение ребенка является священным таинством, поэтому суррогатное материнство противоречит Закону Божиему и признается Церковью как великий грех.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказала глава Отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик) рассказала в программе «Золотая середина» на «7 канале».

«Церковь называет материнство священным Божиим даром. Дает ему высокое сакральное значение. Безусловно, она против суррогатного материнства», - отметила игуменья Серафима.

Она призвала каждую мать, которая собирается стать «суррогатной», задуматься над своим поступком и судьбой будущего ребенка.

«Если ребенок узнает о том, что родная, биологическая мать таковой не является, что он сирота, а воспитывает его другая - это колоссальная травма для души человека», - предостерегла матушка Серафима.

Глава Отдела УПЦ «Церковь и культура» также напомнила, что Священное Писание учит, что рождение ребенка - это Таинство.

«Это Таинство, которое рождается в триединстве тех, кто причастен к нему. Это родители, которые стали оба в плоть едину. Бог соединил мужчину и женщину для рождения этого ребенка», - сказала она.

«Каждая мать - это священный сосуд, в котором, как прекрасная ткань, клетка за клеткой ткется будущий новорожденный младенец», - добавила монахиня.

В то же время игуменья Серафима обратилась к родителям, которым Бог не подарил чадо, и которые решили обратиться к суррогатной матери с призывом задуматься над последствиями своего поступка.

«Родители думают быть счастливыми с такими детьми, думают, наконец, создать полноценную семью. Пусть задумаются о последствиях, потому что здесь еще такой аспект - происходит вмешательство через личность человека, его судьбу, которая вынашивала этого ребенка. Тот, кто хочет создать ребенка как биологическое существо, пусть подумает о его душе и о своей», - отметила она.

Матушка Серафима заметила, что человек - не примат, а рожден для вечности, и за все придется отвечать за свою жизнь перед Богом.

«Закон Божий не благословляет творить такие дела. Это грех. Это большой грех! Извините, я должна вам сказать правду. Сиротство вашего/не вашего ребенка, он - сирота, вы явили на свет сироту, - ваша вина», - резюмировала игуменья Серафима.