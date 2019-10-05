Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В основном причинами возникновения возгораний является халатность и пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности.
В связи с этим спасатели напоминают об основных правилах, которые помогут избежать пожара:
- если вы используете для обогрева печное отопление, то перед началом, а также в течение всего отопительного сезона, следует очищать дымоходы и печи от сажи. Не реже одного раза в три месяца;
- расстояние от печи до мебели, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий — не менее 1,25 м;
- если вы пользуетесь электрообогреватели, помните, что их нельзя оставлять у вещей и предметов, которые могут воспламениться под действием высоких температур;
- не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д., когда уходите из помещения;
- следите за состоянием и исправностью электросети, старайтесь избегать ее перегрузки, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть со спичками;
- при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по телефону 101.
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