В ночь на субботу, 5 октября, в Днепре вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях на проспекте Труда.

Как сообщает пресс служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о возгорании поступило в 22:55.

«Огнем охвачено офисное помещение на 2-м этаже, складское помещение и производственное помещение (производство снэков, сухариков и орехов) на 1-м этаже на общей площади 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении спасателей в Facebook.

Отмечается, что за 1,5 часа пожар удалось локализовать, а в 1:15 — ликвидировать.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причина пожара устанавливается.