Национальный банк и правительство подписали «Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины о взаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства, этот документ ляжет в основу совместных усилий институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки устойчивого экономического роста в Украине. Также кооперация между ними будет дополнительно способствовать улучшению ожиданий населения и бизнеса, в частности инфляционных, и повысит доверие инвесторов в украинской экономике.

Подписывая меморандум, премьер-министр Алексей Гончарук и председатель НБУ Яков Смолий показали, что у государственных институтов совместное видение важности поддержания низкой и стабильной инфляции для экономического роста.

«Низкая и предполагаемая инфляция позволит в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам, со своей стороны, станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост», - сказал Гончарук.

С этой целью НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% с помощью проведения взвешенной экономической политики.

В то же время Нацбанк готов поддерживать экономическую политику Кабмина, в частности для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевым финансовым ресурсам, при условии, что это не будет препятствовать достижению целей по ценовой и финансовой стабильности.

«Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость к финансовым и экономическим кризисам. А теперь к ним присоединилась и Украина», - отметил Смолий.

В Украине такая координация между правительством и центральным банком осуществляется через проведение регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов государственных учреждений.

Кроме того, координация будет осуществляться благодаря регулярному обмену информацией.

Во-первых, Нацбанк будет регулярно информировать правительство и общественность относительно собственного макроэкономического прогноза, достижения целей по инфляции, факторов развития инфляционных процессов и мероприятий, направленных на достижение этих целей.

Во-вторых, Кабмин будет заблаговременно сообщать центральный банк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов, а также предоставлять прогноз динамики средств на счетах правительства и планы по осуществлению государственных заимствований.