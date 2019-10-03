также в разделеПолитика
Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение РФ 8
Порошенко: Слова Burisma и «сын Байдена» я никогда ни с кем не произносил 13
СМИ: Госдеп советовал Джулиани избегать Богдана 20
Журавлев: У Медведчука наиболее понятный взгляд на то, что делать дальше 29
Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК 17
Зеленский назначил нового секретаря СНБО 127
Медведчук: Из-за политики Зеленского свобода слова в Украине получает серьезные потери 42
Безсмертный готов опубликовать документы о переговорах в Минске 22
Fox News: Шокин заявлял, что прекратил расследование против Burisma из-за США 37
Яременко: Зеленский не будет отчитываться о переговорах с Путиным 51
Европейский совет по международным отношениям: Партия Медведчука показала бы лучший результат на выборах, если бы не препятствие «клоунов» Порошенко 80
Порошенко в очередной раз не явился на допрос ГБР 20
WP: Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского 55
Сенатор: Из стенограммы разговора Трампа с Зеленским вырезали 20 минут записи 38
Великобритания прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера» 96
Трамп заявил, что блокировал помощь Украине из-за коррупции 73
Медведчук: Если Зеленский пойдет на уступки радикалам, никакого мира в Украине не будет 61
Меркель: Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 79

 

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер стремился с самого начала изменить впечатление президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с вопросом, передает Укринформ.

«Волкер стремился с самого начала изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником», - говорится в сообщении.

По данным издания, Волкер был одним среди тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита для Президента Украины в США.

Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку, в рамках расследования импичмента Трампа.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.

В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с Ермаком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
21
Теги