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Руководитель и старший инспектор одного из коммунальных предприятий Умани надеялись «заработать» на праздновании иудейского праздника, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от иностранца 400 долларов США за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош Ха Шана.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды вблизи рабочего места. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

Напомним, около 25 тыс. хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани Рош Ха-Шана — Нового 5780 года по иудейскому календарю.
ForUm

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