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Российская компания «Интер РАО», являющаяся оператором экспорта и импорта электроэнергии подтвердила, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ после 4-летнего перерыва, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», - заявил представитель «Интер РАО».

Напомним, ранее возобновлении коммерческих поставок электроэнергии из РФ сообщила компания «Укрэнерго».
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