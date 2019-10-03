Российская компания «Интер РАО», являющаяся оператором экспорта и импорта электроэнергии подтвердила, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ после 4-летнего перерыва, сообщает ТАСС.
Отмечается, что вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.
«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», - заявил представитель «Интер РАО».
Напомним, ранее возобновлении коммерческих поставок электроэнергии из РФ сообщила компания «Укрэнерго».
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