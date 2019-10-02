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Фото: periscope.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на old.kliroschool.org, клиросная школа действуют при Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре.

«Основные задачи школы: дать учащимся теоретическое и практическое руководство в работе над голосом и практические навыки несения клиросного послушания; приобретение основ правильной постановки голоса, сольфеджио, необходимых для чтеца и певчего церковного хора; овладение элементарными знаниями по фониатрии: анатомии и гигиене певческого аппарата; приобретение практических навыков клиросного послушания; ознакомление с основами литургики и устава, закона Божьего и катехизиса; ознакомление с клиросной этикой и техникой речи», - отмечают в клиросной школе.

Школа состоит из двух потоков – «певцы» и «чтецы».

Клиросная школа с отделением для чтецов и подготовительным отделением действовала при киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре с 2003 года. С 2019 года школа перешла под омофор Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря.
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