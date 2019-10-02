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В Национальном банке Украине состоялось совместное совещание президента Владимира Зеленского, руководства НБУ во главе с Яковом Смолием, премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока правительства по вопросам финансово-экономического развития.

Речь, в частности, шла о снижении уровня инфляции, сообщается на странице НБУ в Facebook.

«Несмотря на укрепление курса гривни, население не чувствует снижение цен. Это имеет много объяснений. Частично – инерционность в установлении цен. Частично – низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости», - говорится в сообщении.

«Также другие факторы, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которые уже длительное время наблюдается в Украине. Частично - влияние со стороны увеличения спроса вследствие роста доходов украинцев», - заявили в НБУ.
ForUm

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