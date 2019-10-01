Президент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом он заявил во время выступления на очередной сессии ПАСЕ, сообщает LIGA.net.

По мнению французского президента, возврат РФ позволил «вернуться к нормальному функционированию Совета Европы».

«Я полностью поддерживаю сделанный (Комитетом министров. - Ред.) выбор, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому народу. Россия является фундаментально европейской», - сказал он.

По словам Макрона, без возвращения РФ Европу ждали бы «негативные, плохие последствия для людей и их прав».

«Если бы не было (возвращения. - Ред.) российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане РФ остались без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека», - сказал он.

Макрон отметил, что, по его мнению, возврат РФ позволит решить конфликты в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.